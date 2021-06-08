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Шоу-бизнес
Пенсионер Газманов дал совет попутавшей берега молодухе Серябкиной

Пенсионер Газманов дал совет попутавшей берега молодухе Серябкиной

В YouTube-шоу "Ночной контакт" 36-летняя певица Ольга Серябкина резко высказалась о возрастных представителях российского шоу-бизнеса. Бывшая солистка Serebro считает, что многим артистам следует уйти со сцены. На покой она отправила Валерия Леонтьева, Николая Расторгуева и Олега Газманова. Но что по этому поводу думает главный "есаул" нашей эстрады? Об этом он рассказал за кулисами юбилейной церемонии "Шансон года".
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Серябкина полагает, что именно из-за засилья пенсионеров на сцене молодым талантам трудно пробиться. "А кто не дает молодым? – удивляется Газманов. – Пожалуйста, welcome, если вы можете собирать залы!"

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"Ведь я как живу? – рассказывает певец. – У меня если идет гастрольный тур, то это шесть-семь городов, где мы продаем билеты. Туда приходят люди, которых мы не заставляем этого делать. Если я приду, а публики нет, то просто не смогу выступать".

Газманов дал совет всем "притесняемым" стариками молодым: "Возьмите моих зрителей, переманите их к себе, напишите такие песни, чтобы публика на них ходила, вот и все".

При этом Олегу Михайловичу вообще плевать на то, что думает неизвестная ему Серябкина и иже с ней. "Я никого не слушаю, не обращаю внимания на то, кто и что про меня говорит, просто делаю то, что мне нравится, вот и все", – пояснил музыкант.

Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру

Напомним, Олегу Газманову в июле исполнится 70 лет. Он уже сегодня думает о том, как отметит юбилей. "22 июля я буду петь на сцене зала "Янтарь" своего родного города Гусева, что в Калининградской области, – улыбается артист. – Первая песня – "Балтийский берег". Далее в моих планах выступление в Москве, стоя на сапборде (надувная доска для плавания – Прим. ред.) – для друзей по увлечению. Ну и потом мы должны высадить в Серебряном бору (где у артиста дома – Прим. ред.) семьдесят сосен. Будет весело!"

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Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру
Автор: 8 июня 2021, 09:51
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комментарии

Ответить:

Злой
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Честно говоря,даже не знаю, кто такая,Серябкина))
Гость775217
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Неужели Серябкина до сих пор не знает, что у нас с попсовой сцены как из Кремля только вперед ногами уходят?
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