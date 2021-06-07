Красавец-сын похвастался полученными спустя 19 лет драгоценностями Михаила Круга

26 мая 2002 года у Ирины и Михаила Круг родился сын Александр. Сегодня это уже 19-летний красавец, который начинает музыкальную карьеру. Корреспондент "Дни.ру" встретился с ним и его знаменитой мамой за кулисами юбилейной церемонии "Шансон года", на которой семья Круг стала лауреатами



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