"Каков цинизм!": Поплавская взорвалась из-за скандального памятника Волчек

Телеведущая Яна Поплавская пришла в шок от памятника Галине Волчек. Скульптура оставила у нее крайне негативное впечатление.

Звездная блондинка Яна Поплавская не смогла обойти скандал, который разразился из-за памятника Галине Волчек. Новое скульптурное творение, изображающее актрису, сочли отвратительным многие персоны шоу-бизнеса и далекие от этой сферы россияне. Телеведущая присоединилась к числу негодующих и выразила накипевшие чувства в инстаграм-аккаунте. По словам знаменитости, даже врагам не пришло бы в голову глумиться над покойной артисткой так, как это сделали авторы памятника.

"Это безобразие, совершенно бесталанное творение, ужас архитектуры и скульптуры, это отражение того, что людям стало наплевать на совесть, ответственность и уважение к святому и светлому", — написала Яна Поплавская. Она уточнила, что лучше бы на могиле актрисы находилась обычная плита и фотография, чем такое изваяние. В частности, звезду экрана рассердила изображенная скульптором сигарета, а также малоприятные детали внешности Галины Волчек — морщины, бородавки, косые глаза.

Также знаменитость возмутила речь автора памятника Григория Франгуляна. Мужчина заявил о том, что раз его творение вызвало ажиотаж и острую критику, значит, он добился успеха и может только радоваться этому. "Каков цинизм!" — отреагировала взбешенная Яна Поплавская.

