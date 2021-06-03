Народ в ужасе от памятника покойной Волчек: Она такого не заслужила!

Невестка Галины Волчек Татьяна Цыплакова сообщила Стасу Садальскому о том, что недавно наконец-то был открыт памятник народной артистке. Актер, свою очередь, рассказал об этом подписчикам своего инстаграм-аккаунта. Он опубликовал несколько снимков памятника, который, по его мнению, не удался.
В отличие от Садальского, интернет-пользователи более эмоционально высказались о стеле из белого мрамора с бронзовом бюстом Галины Борисовны. Они недоумевают, почему такой памятник одобрили родственники покойной артистки. "Он ужасен!", "Она такого не заслужила!", "Памятник ставил дьявол. Иначе объяснить это невозможно", – написали фолловеры актера.
По словам Садальского, никто из друзей Волчек не отреагировал на новость об установленном на ее могиле памятнике. Правда, актер не видит в этом ничего странного. Он процитировал драматурга Леонида Филатова: "Все актеры – сукины дети".
Напомним, ранее о Стасе Садальском высказалась оперная певица Мария Максакова, которая в этом году покинула Украину и вернулась в Россию. По мнению артистки, у актера не все в порядке с головой. Мол, ему пора лечь в клинику.
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