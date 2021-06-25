"Невосполнимая утрата": Цискаридзе попрощался с близким человеком

Николай Цискаридзе посвятил трогательные слова ушедшей из жизни Ольге Моисеевой, которая была для него настоящим другом.

Накануне стало известно о кончине 92-летней народной артистки СССР. Ольга Моисеева в течение многих лет была настоящей звездой Мариинского театра, а затем стала прекрасным педагогом и воспитала множество талантливых учеников, еще больше прославивших ее имя. Одним из первых о смерти бывшей балерины сообщил Николай Цискаридзе, которого связывала с Ольгой Моисеевой давняя дружба.

Народный артист опубликовал в "Инстаграм" большой пост в память об ушедшей из жизни знаменитости. Он рассказал, что его дружба с Ольгой Николаевной началась еще в далекие 90-е годы. Артист балета часто играл в спектаклях с ученицами Моисеевой, а также всегда приезжал выступать на её юбилеях. Моисеева поддерживала коллегу и друга в любом начинании, в том числе она одна из первых высказалась за его кандидатуру на пост ректора. Коллеги часто созванивались и навещали друг друга. Артист признался, что ему будет очень не хватать Ольги Николаевны и не только ему.

"Невосполнимая утрата для петербургского театрального мира," – написал Цискаридзе.

После получения трагической новости народному артисту пришлось выходить на сцену – несмотря на горе, отказаться он не мог. В своем микроблоге Николай Цискаридзе отметил, что вчерашний спектакль он полностью посвятил Ольге Моисеевой.

Ранее "Дни.ру" писали о том, как Николай Цискаридзе выразил нежные чувства к своему ученику.