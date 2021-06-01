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Шоу-бизнес
"Свинья!": Свиридова поругалась с самовольным сыном

"Свинья!": Свиридова поругалась с самовольным сыном

У 58-летней Алены Свиридовой двое сыновей – 38-летний Василий, который живет со своим отцом в Канаде и 17-летний Григорий. О судьбе наследников корреспондент "Дни.ру" поговорил с певицей на пре-пати грядущей в июле премии "Жара".
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"Мой младший в этом году оканчивает школу, – рассказала Алена. – Решил поступать в театральный вуз – буквально сегодня прошел прослушивание во ВГИК. Я сына от этого шага не отговаривала – это бесполезно и глупо!"

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При этом никакого блата у Григория Мирошниченко нет. "У Гриши другая фамилия и никакой груз ответственности на него не давит, – полагает певица. – Даже в школе не сразу узнали, кто у него мама – это вскрылось много позже, когда мнение о нем уже было составлено. И я ничем не помогала в его устройстве во ВГИК. Просто не хотела, чтобы у сына было ощущение, будто его засунули, пристроили. Это очень большой удар по самооценке! Поэтому если он в этом году не поступит – ничего страшного, попробует в будущем".

Сын принципиально не хотел, чтобы известность Алены Свиридовой как-то на нем отразилась. "Я предлагала ему подготовительные курсы, где у меня есть знакомые, – говорит певица. – Ведь когда ты туда ходишь, тебя узнают, преподаватели успевают к тебе привыкнуть, а ты можешь раскрыться. Но он не пошел на подготовительные – свинья! (смеется). И даже строго предупредил меня, чтобы я ни в коем случае ничего не делала, не вмешивалась. Мы даже поругались на этой почве. Но я его понимаю – это правильно. Я тоже всего достигла без связей и блата".

Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру

Что же касается старшего сына, то он живет сегодня в Ванкувере, работает программистом. "Я его не видела уже два года почти, с начала пандемии, – вздыхает Свиридова. – Но мы постоянно на связи, созваниваемся по видеосвязи, и нет ощущения, что мы в разлуке".

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру
Автор: 1 июня 2021, 08:55
ФОТОРЕПОРТАЖ

Свиридова почитала Макаревичу на ночь

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Гость763087
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Ещё одна сказочница.
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бред сивой кобылы
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Недотраханная!
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