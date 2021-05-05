Актрису Голубкину увезли в больницу

Актриса Лариса Голубкина попала в больницу. Сперва ей пришлось справляться с последствиями ковида, а затем она получила травму – сломала ногу. Перелом шейки бедра произошел с ней во время репетиции в Театре Российской армии в декабре 2020 года. Какая проблема обострилась сейчас – пока неизвестно.
Популярные темы форума
Ваше заветное желание.
Моя фамилия ГОВЁШКИНА подпись НАТАЛЬЯ.
Одиночество
НАЧАЛА ЛАЯТЬ ПО СОБАЧЬИ, ВАША НАТАЛЬЯ!!!
Готов ученик
Слабоумие и отвага
Мы все гости на земле, старо поэтому не хотелось писать старое
Измена в семье
что за желание мир в пепел превратить?
этот мир защищён, получше чем ячейка с сейфом