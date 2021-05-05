Актрису Голубкину увезли в больницу

Актриса Лариса Голубкина попала в больницу. Сперва ей пришлось справляться с последствиями ковида, а затем она получила травму – сломала ногу. Перелом шейки бедра произошел с ней во время репетиции в Театре Российской армии в декабре 2020 года. Какая проблема обострилась сейчас – пока неизвестно.