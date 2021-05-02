"Он всегда лезет": ставшему таксистом Киркорову влепили оплеуху

Поп-король оказался за рулем такси, скрывая лицо от клиентов защитной маской. Филипп Киркоров оплошал, пытаясь набить себе цену.

Король российской эстрады принял участие в совместном проекте с тиктокером Даней Милохиным. На время Филипп Киркоров переквалифицировался в таксиста, а его молодой приятель в доставщика еды. По замыслу мини-шоу певец соревновался с юным блогером в том, кто из них заработает больше чаевых. В итоге артист узнал о себе много нового, в том числе и неприятного.

В такси Филипп Киркоров выполнил три заказа. Первой к нему подсела женщина-пенсионерка, которая осталась равнодушна к творчеству поп-короля. Вторым клиентом артиста стал молодой человек, выдавший про зазнавшегося певца правду-матку, так как не видел его лица. "Киркоров? Так он лезет... Он всегда лезет, мне кажется", — выразился мужчина, объясняя беспринципную деятельность артиста.

Третий рейс Киркоров совершил с двумя девушками. Он презентовал прекрасным спутницам свой совместный трек с певицей Maruv "Комильфо". Клиентки единогласно объявили дерзкому водителю о том, что такая музыка им не нравится. Когда Филипп Киркоров начал подпевать тому, что включил, девушки не поменяли своего мнения и оторопели от поведения затейливого сотрудника такси. Таким образом, среди клиентов певца не оказалось ни одного человека, который бы подтвердил его мастерство и авторитет, как музыкального исполнителя.