"Глаз не оторвать!": Молодая жена Цекало выставила оголенную грудь

Артист Александр Цекало в браке с симпатичной моделью уже два года. Знойная брюнетка быстро завоевала сердце яркого шоумена и оперативно обрела популярность среди россиян. Эффектная девушка регулярно делится заманчивыми кадрами в инстаграм-аккаунте, получая в ответ массу теплых слов и красочных эмодзи. Свежее фото 29-летней Дарины Эрвин произвело на пользователей Сети глубокое впечатление.
На снимке загорелая звезда сидит за столиком, держа в руке большой стакан с напитком. Девушка распахнула рубашку, оголив пикантную часть тела — фотограф заснял упругую грудь модели в крошечном бюстгалтере. Дарина Эрвин, будто флиртуя, повернула голову в сторону, оставив своему бюсту ведущее положение в кадре.
Подписчики инстаграм-аккаунта потеряли дар речи при взгляде на сексапильную жену Александра Цекало. "Идеальная", "Как всегда улыбчивая и потрясающая", "Глаз не оторвать!", "Дарина, ты супер красотка", "Все в Вас красивое, и душа!", "Секс-бомба", — выразились поклонники яркой звезды.
Напомним, Дарина Эрвин родилась в Казахстане в 1991 году, а сейчас проживает в Америке. Этим летом девушка будет отмечать юбилей. Фанаты гадают, какой подарок приподнесет Александр Цекало любимой супруге в честь праздника.
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