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"Вы не знаете всего!": мать Манукяна огрызнулась на россиян после громкого скандала с Бузовой

"Вы не знаете всего!": мать Манукяна огрызнулась на россиян после громкого скандала с Бузовой

После расставания пары родительница Давы жестко высказалась в адрес поющей ведущей. Фанаты быстро поставили ее на место, но ситуация продолжает накаляться.
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В начале года поклонники звездного тандема ожидали новостей о свадьбе, детях и всеобщей радости. Однако в один момент все изменилось. Ольга Бузова заявила о расставании, обвинив Давида Манукяна в многочисленных изменах и рукоприкладстве. Тогда певица даже призвала подписчиков заблокировать исполнителя, если они любят ее.

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Сам рэпер долгое время держался в стороне и отказывался давать какие-либо комментарии на эту тему. Однако за него с радостью высказалась решительна мама, назвавшая диву "алкоголичкой" и "шлюхой". Все бы ничего, но Анна Манукян даже не предполагала, насколько сильна "армия" поклонников звезды.

Разъяренные пользователи тут же накинулись на женщину. Сперва она активно пыталась отбиваться от них, но позднее поняла, что сопротивление бесполезно. Теперь каждый новый пост родительницы Давида Манукяна сопровождается гневными мнениями подписчиков Ольги Бузовой. На этот раз Анну обвинили в лицемерии и отметили, что с такой мамой Дава никогда не найдет себе подходящую даму сердца, так как все будут "не те" для свекрови.

Анна Манукян была непреклонна и поспешила возразить пользователям. Она подчеркнула, что будет идеальной свекровью и вступила в спор с поклонниками Ольги. Разгорелось целое обсуждение, продолжающееся до сих пор. Мама Давида активно шутила и огрызалась на подписчиков певицы. Одна из поклонниц попыталась завершить дискуссию и написала: "Вы не знаете всего!" – призвав всех прекратить делать выводы о других людях.

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Давид Манукян. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 9 апреля 2021, 08:53 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Молодящийся Киркоров вывел в свет смазливого фаворита

комментарии

Ответить:

Гость690199
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Маме Давы респект и уважуха! Молодец! На каждый роток, не накинешь платок. Кто постоит за своего ребенка, как не мать. Таких как Бузова.... ( не хочется писать грубость) их гнать надо с три шеи. Дава красава, умница, найдет себе порядочную девушку и все будет хорошо!!!
Гостья
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Многие на себе знают, какие шавки защитники бузовой Она ловко руководит своими приближенным Так она приказала шавкам писать угрозы бывшему тренеру Тарасова ,что он взял его к себе в команду Ведь <цензура> успокоится не может, когда у других, что то налаживается Это отряд специально отобранных мегер ,а как без них бузовой ,она одна не успевает делать гадости,а здесь есть шавки,что сидят ,жду команду
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