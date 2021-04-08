Вдова показала подросшего сына покойного Грачевского

Для супруги создателя "Ералаша" ребенок стал смыслом жизни после скоропостижной смерти возлюбленного. В своем инстаграм-аккаунте 36-летняя избранница Бориса Грачевского разместила трогательное видео с именинником.
На кадрах видно, как заметно вырос Филипп и стал походить на своего звездного папу. В ролике ребенок снят сразу после пробуждения. Екатерина Белоцерковская отметила, что сын – красавчик и пожелала ему доброго утра.
В микроблоге вдовы режиссера фолловеры оставили массу добрых пожеланий малышу и его маме. Отметим, что поклонники поддерживают молодую женщину.
Напомним, Борис Грачевский скончался от коронавирусной инфекции 14 января этого года в возрасте 71 года. Режиссер долго занимался самолечением и запустил коварное заболевание. В какой-то момент ему резко стало хуже, и звезду экрана госпитализировали. Выяснилось, что легкие знаменитости уже очень сильно поражены.
Несмотря на беду, Екатерина Белоцерковская вскоре после кончины супруга вышла на работу. Ведь женщина стала единственной кормилицей в семье.
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Всё!Все темы исчерпаны.Наобсуждались до того,что больше нечего обсждть .
Антонина
Постоянно ем