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Шоу-бизнес
Молодая жена Цекало прижала к пышной груди нового члена семьи

Молодая жена Цекало прижала к пышной груди нового члена семьи

Александр Цекало и Дарина Эрвин женаты около двух лет. Судя по всему, у пары до сих пор продолжается медовый месяц.
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Шоумен не делится подробностями личной жизни, поэтому информацию о его семье можно узнать лишь со страницы девушки в соцсети. Художница часто показывает подписчикам откровенные кадры. Например, красотка не стесняется публиковать фотографии, на которых она изображена в полуголом виде. Также Дарина Эрвин периодически демонстрирует поклонникам идиллические семейные снимки.

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Накануне супруга Александра Цекало опубликовала в "Сторис" личного блога несколько кадров с мужем и новым членом семьи. Не так давно пара завела собаку – лабрадора пепельного цвета.

Щенку всего несколько месяцев, его еще можно носить на руках. На селфи Александр Цекало и пес нежно прижимаются к девушке – художница не постеснялась показать поклонникам свой пышный бюст.

Стоит отметить, что Дарина Эрвин большую часть времени проживает в США. Раньше девушка мечтала сниматься в кино, однако стеснялась своего акцента. Несмотря на это, красавица продолжает пробовать свои силы в этом направлении. Например, она пишет сценарии и занимается живописью. По словам жены Александра Цекало, дома они стараются говорить по-английски, чтобы практиковать язык.

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Фото: Anatoly Lomohov/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 6 апреля 2021, 15:05 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Александр Цекало нашел нового друга

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