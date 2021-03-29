Молодая жена доставила удовольствие 60-летнему Цекало на глазах у публики

Супруга устроила Александру Цекало сюрприз. В жена юбилея продюсера она подготовила праздничный ужин.

Кадры романтичного вечера Дарина Эрвин показала поклонникам в "сторис" своего инстаграм-аккаунта. Красиво и со вкусом сервированный стол художница украсила лимонными деревьями в кашпо.

В комнате артистка разместила синие шары, сложенные в надпись с поздравлением возлюбленному. "С днем рождения, Саша!".

Судя по всему, сюрприз пришелся по вкусу Александру Цекало. На одном из снимков он сидит за столом, довольно улыбаясь. На другом фото позирует счастливая Дарина Эрвин с глубоким декольте и бокалом.

Напомним, продюсеру исполнилось 60 лет 22 марта. Но супруги, видимо, решила справить праздник в выходной. Александр Цекало и его жена живут в США. Там Дарина Эрвин занимается живописью. В Россию пара приезжает по работе. Так, супруга шоумена снялась в эпизоде нового сезона сериала "Мажор", который продюсирует муж.

Как писали "Дни.ру", Александр Цекало женился на художнице в 2019 году. Она стала его четвертой супругой. Многие отметили, что брак с Эрвин пошел на пользу продюсеру – он будто помолодел. К слову, 29-летняя актриса быстро нашла общий язык с детьми шоумена от предыдущего брака с Викторией Галушкой.