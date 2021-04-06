Страшное пророчество: Домогарову предсказали гибель сына

В 2008 году у Александра Домогарова погиб сын Дмитрий. После случившегося артист вспомнил страшное пророчество.

Своей первой большой любовью актер называет Наталью Сагоян. По его словам, их отношения – это дачный роман. Пара проводила каждое лето вместе, в итоге это переросло в брак. У супругов родился сын Дима, точнее на свет появились близнецы, но один из них умер в младенчестве.

Когда в 2008 году наследник Александра Домогарова разбился в ДТП, он вспомнил страшные слова, которым раньше не придавал значения. После смерти первого ребенка бабушка артиста обронила фразу: мол, двойняшки друг друга недалеко отпускают. По словам актера, так и получилось. Для звезды это был самый тяжелый момент после смерти родителей.

У Александра Домогарова есть еще один сын, тоже Александр. Мальчик появился на свет в браке с Ириной Гуненковой. Молодой человек пошел по стопам отца и тоже связал свою жизнь с кино. Парень занимается режиссурой. Актер невероятно гордится наследником и надеется, что скоро тот пригласит его в какой-нибудь свой фильм.

Стоит отметить, что смерть преследует Александра Домогарова с рождения. Всем известно, что у артиста есть старший брат. Недавно выяснилось, что в семье могло бы быть трое детей. У актера была еще сестра, но она скончалась, когда ей было два месяца. Это событие стало настоящей трагедией для родителей.