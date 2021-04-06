"Гарик заразил": Асмус взвыла из-за чудовищных симптомов

Кристина Асмус решилась на откровенный разговор и призналась, что экс-супруг заразил ее аэрофобией.

В своем инстаграм-аккаунте звезда предложила подписчикам поговорить о личном и задать ей интересующие их вопросы. Один из фанатов спросил, как часто актриса летает на самолете. В ответ знаменитость призналась, что бывший супруг "заразил" ее страхом летать. Прежде артистка очень много и часто летала, но потом стали проявляться симптомы аэрофобии. Теперь Кристина Асмус предпочитает поезд, а при необходимости летает только на самолетах проверенных авиакомпаний.

Также в беседе с аудиторией Асмус рассказала о своих отношениях с алкоголем. До 29 лет актриса совсем не употребляла спиртных напитков, потом попробовала, но не умела себя контролировать и не чувствовала, когда происходил переход от "как классно мы сидим" до "несите меня в кровать". После одной из таких посиделок актрисе было очень плохо, в результате у нее развилось стойкое отвращение к алкоголю, до сих пор Асмус не переносит даже запах спиртного.

Звезда "Текста" рассказала фолловерам, что сейчас у нее много творческих планов. Асмус является очень востребованной актрисой, ее постоянно часто приглашают в антрепризы, кино и различные шоу, однако она уже не видит смысла в количестве проектов. Сейчас артистка очень много играет в театре Ермоловой, а также в иммерсивном шоу "Вернувшиеся". В мае Кристина Асмус начинает съемки в новом фильме, а в сентябре у нее уже премьера спектакля.