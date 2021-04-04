Умер актер Артем Тынкасов

В Москве в возрасте 50 лет ушел из жизни актер Артем Тынкасов. Он известен по ролям в таких лентах, как "Не покидай...", "Мы из джаза" и "Зверобой". Также он служил в театре на Таганке. О трагедии сообщил директор театра «Гоголь-центр» Алексей Кабешев. Он не назвал причин произошедшего.
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