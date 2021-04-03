Финальный выбор наставников шоу "Голос.Дети" обернулся дракой

Очередной выпуск музыкального шоу "Голос.Дети"на первом канале вызвал весьма необычную реакцию. Как только фанаты почуяли что-то неладное, звездное жюри вновь устроило скандал. Наставники не договорились о выборе первых финалистов.

К бурному обсуждению участников шоу "Голос.Дети" подключилась и многочисленная публика. Телезрителям показалось, что рэпер Баста осуществил "предвзятый выбор".

По словам общественности, Василий Вакуленко отдал свой голос в пользу любимчиков, отставив талантливых ребят у разбитого корыта. Стоит отметить, что на прошлой неделе завершился отбор на слепых прослушиваниях.

В конце этого этапа Светлана Лобода и Егор Крид набрали команды из 15 человек. А вот Баста так и не смог "добрать" сильных участников, оставив за бортом достойных претендентов. Новый эфир шоу "Голос.Дети" ознаменовался ссорой опытных наставников, которые не могли решить, кто же попадет в финал из первой группы.

Зрителей возмутило, что Баста начал играть не по правилам и устроил самосуд. Он разделил своих подопечных на пять команд. После этого Василий провел личные "слепые" прослушивания, по итогам которых и решил, что в финал пройдут Мария Политикова и Кира Гоголадзе.

Пользователи социальных сетей были шокированы подобными методами музыканта. Большинство из них уверены, что в финал шоу должны были попасть другие ребята.

Напомним, многие симпатизировали Тимофею Завалиничу. Об этом свидетельствуют лестные возгласы аудитории под его выступлением на YouTube.