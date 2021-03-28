Страшно смотреть: убитую вдову Грачевского на руках вынесли с вечера памяти режиссера

Борис Грачевский скончался в середине января. Молодая супруга режиссера все еще не может прийти в себя. Состояние убитой горем Екатерины Белоцерковской все сильнее беспокоит ее родственников и друзей.
Вдова Грачевского замыкается в себе. На вечере памяти Екатерина сидела в последнем ряду. Женщина не хотела внимания к своей персоне. В разгар мероприятия Белоцерковская лишилась чувств. К потерявшей сознание вдове сбежались друзья. Из зала любимую женщину знаменитости выносили на руках. Как заметили присутствующие журналисты, на Белоцерковскую было страшно смотреть.
По словам подруги вдовы, композитора Ирины Грибулиной, Екатерина Белоцерковская еще не оправилась. Между Грачевским и Белоцерковской была сказочная любовь. Сегодня вдова режиссера живет только ради маленького сынишки Филиппа. Мальчику вот-вот исполнится год. Грибулина добавила, что ребенок очень похож на своего знаменитого папу.
Также друзей Бориса Грачевского волнует судьба киножурнала "Ералаш". Скоро родственники режиссера начнут делить наследство. Кто возглавит проект – вопрос открытый. Окружение знаменитого семейства опасается скандала.
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