"Много пил, чтобы не думать": Познер откровенно о страшном периоде

Сегодня Владимир Познер – уважаемый человек, профессионал, который является иконой для миллионов. Однако и в его жизни были страшные падения.

Журналисту пришлось пережить много всего как в личной сфере, так и в карьере. Он стал гостем программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым и рассказал, как столкнулся с проблемами с алкоголем.

1977 год стал для Владимира Владимировича тем периодом жизни, который он до сих пор вспоминает с содроганием. Тогда его работе все время пытались помешать различные факторы и, казалось, что это не закончится. В то время он никак не мог выехать в Америку, ему отказывали, даже несмотря на обещания. Долгое время Владимир Познер собирался с силами и терпеливо ждал, но в какой-то момент его терпение лопнуло.

У журналиста просто больше не осталось внутренней энергии, чтобы пережить происходящее. Он начал много пить, и это продолжалось около полугода. Однако, как подчеркивает он сам, назвать запоем это достаточно сложно. Параллельно он много работал и все еще видел свои цели, шел к ним. К счастью, пагубное пристрастие не затянуло знаменитость окончательно.

Через какой-то время здравый смысл Владимира Познера подсказал ему, что пора прекратить пить, иначе все может стать еще хуже. Он осознал, что нужно взять себя в руки. С алкоголем было покончено, журналист продолжил бороться и добился всего, что хотел.