"Заболел в Париже": Познер сообщил о страшном диагнозе

В эфире программы "Судьба человека" журналист рассказал о трагедии, произошедшей в его жизни.

Его отец скончался во время полета. Близкие знали, что он тяжело болел. "Заболел в Париже", – отметил Владимир Владимирович. У него диагностировали лейкемию. В столице было все готово к приезду родителя Познера. Однако до Москвы он так и не долетел, все случилось в воздухе. Уже сейчас журналист считает, что так и должно было произойти. Все случилось к счастью, так как его спасение уже не представлялось возможным.

Владимир Познер подчеркнул, что его отец был тем самым человеком, который создал и организовал работу творческой студии во время реформ Алексея Николаевича Косыгина. Они произвели на свет великую кинокартину "Белое солнце пустыни". Все закончилось тем, что детище закрыли. "Это был удар", – вспомнил Владимир Владимирович и сообщил, что после у папы случился инфаркт.

Напомним, ранее сообщалось, что журналист рассказал историю своей первой любви. Тогда его семья перебралась в Германию. Ему было всего лишь 17, а избранница оказалась замужней женщиной. У них случился страстный роман, который плохо закончился.

Однажды она позвала молодого человека к себе домой и встретила его практически обнаженной. Она предложила ему поцеловать ее, а затем решила научить его, как нужно это делать. Позднее оказалось, что она забеременела. Рожать женщина не сдала, она сделала аборт и обвинила во всем Владимира Владимировича. Их отношения на этом завершились.