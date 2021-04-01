"Просто потерял терпение": Познер ударил единственную дочь

Владимир Познер признался в ужасном поступке. Инцидент произошел, когда его наследнице Кате было всего три года.

В студии программы "Судьба человека" на "России 1" ведущий поведал, что малышка отвратительно ела. Однажды отец кормил девочку. Катя набрала еду в рот и очень долго сидела, не глотая пищу.

По словам Владимира Познера, он не выдержал капризов ребенка и дела ей пощечину. "Просто потерял терпение", – оправдался он. У Кати из носа пошла кровь. Телеведущий жутко испугался и тут же пожалел о содеянном. Отцу пришлось извиняться перед малышкой.

Владимир Познер отметил, что сейчас наследница этого уже не помнит. Но в памяти журналиста этот эпизод из семейной жизни остался навсегда. Он добавил, что также с ним поступал его отец. После того случая ведущий стал абсолютно иначе относиться к дочери и в будущем – к приемному сыну.

Также Владимир Познер поведал, что в юности дрался со своим родителем. В 17 лет будущий журналист ушел в гости с братом, не предупредив отца. Найдя детей, мужчина ударил Владимира в грудь. Тогда парень схватил его за плечи и бросил на машину. После этого отец долго не разговаривал с сыном.

Напомним, Владимир Познер родился во Франции. Сейчас знаменитому журналисту 87 лет, но он все еще работает. Ведущий пишет книги, ведет свою программу "Познер" на Первом канале и участвует во многих интернет-дискуссиях.

