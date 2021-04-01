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Шоу-бизнес
"Я узнала из прессы": вдова Грачевского взвыла от натиска журналистов

"Я узнала из прессы": вдова Грачевского взвыла от натиска журналистов

Недавно стало известно, кто займет пост Бориса Грачевского. После этого вдову режиссера замучили вопросами, ответа на которые она не знает.
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В январе этого года из жизни ушел отец "Ералаша" Борис Грачевский. Пока молодая вдова Екатерина Белоцерковская оплакивала смерть мужа, решалась судьба его детища. Недавно стало известно, что юмористический журнал возглавит Аркадий Григорян, который является соучредителем компании. С тех пор вдове Бориса Грачевского без конца приходится отвечать на вопросы прессы.

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В своем инстаграм-аккаунте Белоцерковская обратилась к журналистам с просьбой перестать атаковать ее вопросами, ответов на которые у нее нет. Женщина призналась, что она сама узнала о назначении нового гендиректора юмористического журнала из СМИ и ее мнения при этом никто не спрашивал.

Напомним, что безутешная вдова Грачевского осталась с маленьким ребенком на руках. Женщина, ставшая третьей женой знаменитого режиссера, до сих пор очень тяжело переживает утрату. Разница в возрасте между супругами составляла 35 лет. В апреле прошлого года Екатерина родила режиссеру сына Филиппа. На момент смерти отца мальчику еще не было даже года. Для Екатерины это первый ребенок, тогда как у ее известного супруга уже было трое детей от предыдущих браков. Большую часть своего имущества Борис Грачевский оставил Белоцерковской и их общему сыну.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

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Фото: Yulia Kapishnikova/ Russian Look/ www.globallookpress.com
1 апреля 2021, 11:11 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Звездные дети "Ералаша": кто стал известным благодаря тележурналу Бориса Грачевского

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