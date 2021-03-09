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Что происходит? Покойную Гурченко заметили в гей-клубе в Киеве

Что происходит? Покойную Гурченко заметили в гей-клубе в Киеве

Людмила Гурченко. Фото: Igor Gnevashev/Russian Look/www.globallookpress.com
Людмила Гурченко была яркой звездой отечественного кинематографа. До самой смерти артистка блистала на сцене и отдавала всю себя многочисленной аудитории. Накануне о знаменитости вспомнил скандалист Алексей Панин.
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Эпатажный мужчина шокировал публику своим признанием. Оказалось, что артист часто отдыхал с Людмилой Марковной в дорогих гей-клубах.

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 Алексей Вячеславович Панин

Алексей Вячеславович Панин актер

Алексей Панин признался, что ему "взгрустнулось", поэтому он и решил поделиться архивной фотографией. В комментариях к публикации актер пояснил, что неслучайно оказался рядом с Гурченко.

"Открою маленький секрет. Клево тогда повеселились в гей-клубе в Киеве. Людмила Марковна блестела, а мы были счастливы от общения с ней", – откровенно заявил Алексей.

Выяснилось, что Людмила Гурченко предпочитала весело проводить время в компании других артистов. Звезда не брезговала походами в бары и популярные клуба в различных городах и странах.

Несмотря на возраст, артистка до последнего находилась в обществе и не боялась эпатировать. Напомним о ее легендарном дуэте с Борисом Моисеевым. Тогда публика буквально визжала от восторга. Однако всегда находились те, кто критиковал ее поведение и нелестно отзывался о творчестве звезды.

В этот раз произошла аналогичная ситуация. Публикация Алексея Панина вызвала общественный резонанс. Многочисленная аудитория разделилась на два лагеря. Одни похвалили артиста за откровенность и оценили наряд Людмилы Марковны. Другие же возмутились и настоятельно порекомендовали "не ворошить прошлое".

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Автор: 9 марта 2021, 19:12 Источник: Instagram ✓ Надежный источник

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