Что происходит? Покойную Гурченко заметили в гей-клубе в Киеве

Эпатажный мужчина шокировал публику своим признанием. Оказалось, что артист часто отдыхал с Людмилой Марковной в дорогих гей-клубах.
Алексей Панин признался, что ему "взгрустнулось", поэтому он и решил поделиться архивной фотографией. В комментариях к публикации актер пояснил, что неслучайно оказался рядом с Гурченко.
"Открою маленький секрет. Клево тогда повеселились в гей-клубе в Киеве. Людмила Марковна блестела, а мы были счастливы от общения с ней", – откровенно заявил Алексей.
Выяснилось, что Людмила Гурченко предпочитала весело проводить время в компании других артистов. Звезда не брезговала походами в бары и популярные клуба в различных городах и странах.
Несмотря на возраст, артистка до последнего находилась в обществе и не боялась эпатировать. Напомним о ее легендарном дуэте с Борисом Моисеевым. Тогда публика буквально визжала от восторга. Однако всегда находились те, кто критиковал ее поведение и нелестно отзывался о творчестве звезды.
В этот раз произошла аналогичная ситуация. Публикация Алексея Панина вызвала общественный резонанс. Многочисленная аудитория разделилась на два лагеря. Одни похвалили артиста за откровенность и оценили наряд Людмилы Марковны. Другие же возмутились и настоятельно порекомендовали "не ворошить прошлое".
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