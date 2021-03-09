Такого никто не видел: редкий снимок Водяновой стал сенсацией

В своем инстаграм-аккаунте звезда подиумов показала не только себя, но и дочь-подростка Неву. Наталья Водянова высказалась о том, что порекомендовала бы себе и другим девушкам в этом возрасте.
"Я еще не знаю, что со мной будет", – написала знаменитость о тех годах. Она посоветовала ровесницам дочери быть добрыми и терпеливыми к себе, любить себя больше всех, никому ничего доказывая.
Поклонники пришли в восторг от редкого снимка Натальи Водяновой. Они одарили ее массой комплиментов. Но нашлись и те, кто раскритиковал модель. "Ты хочешь сказать, что эти советы помогли попасть на обложку журнала? Бред. Просто удача!", – заявил один из скептиков.
Напомним, у Натальи Водяновой пятеро наследников: Лукас Александр, Нева, Виктор, Максим и Роман. Первым мужем звезды стал британский аристократ Джастин Портман. Вторым – французский предприниматель Антуан Арно. С ним она познакомилась в 2008 году.
Как писали "Дни.ру", предложение руки и сердца Наталья Водянова получила от избранника в 2019 году. Пара закрепила отношения узами брака в 2020-м.
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