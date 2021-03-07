Дрожжина купила трусы на деньги Баталовых

Скандал с присвоением наследства артиста Алексея Баталова не утихает. В мошенничестве обвиняют актрису Наталью Дрожжину и ее мужа Михаила Цивина. Недавно появились новые подробности грязной истории.

В последнее время Наталья Дрожжина пользовалась банковской картой младшей дочери Алексея Баталова Марии по доверенности. Журналисты, изучив выписки с банковских счетов наследницы артиста, заметили, что деньги были потрачены на кружевное белье, дорогую парфюмерию и организацию кинофестиваля "Журавли".

Наталья Георгиевна, разумеется, уверяет, что покупала только самое необходимое: например, продукты питания и инвалидную коляску. Наследники Баталова сейчас требуют все чеки за последние три года. В эфире телеканала НТВ Дрожжина отметила, что даже если некоторые чеки были утеряны, это говорит лишь о неорганизованности.

Михаил Цивин вторит. Мол, ни он, ни его супруга никого не грабили. Супруг Натальи Дрожжиной отметил, что является хорошим человеком, который просто хотел помочь. "Ну вот, помогли", – сожалеет юрист.

Напомним, недавно стало известно еще об одной жертве Михаила Цивина и Натальи Дрожжиной. Якобы скандально известные супруги завладели элитной квартирой актрисы Лидии Смирновой, которая скончалась в 2007 году. Эту новость не могли не обсудить в эфире передачи "Прямой эфир".