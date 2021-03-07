"Познакомьтесь!": молодая жена Цекало показала малыша

В 2018 году Александр Цекало развелся с сестрой Веры Брежневой Викторией Галушка, которая родила от него двоих детей. Вскоре продюсер связал себя узами брака с художницей и моделью Дариной Эрвин. Влюбленные сыграли свадьбу в Лос-Анджелесе.
Четвертая супруга Цекало не стесняется быть откровенной. Она не только демонстрирует свои формы подписчикам инстаграм-аккаунта, но и показывает лобзания с мужем. Например, однажды Дарина выложила снимок, на котором 59-летний трогает ее за грудь.
Недавно избранница звезды шоу "Большая разница" рассказала поклонникам о пополнении в семействе. Эрвин показала, что теперь с ней живет голубоглазый щенок. Счастливая Дарина написала: "Познакомьтесь с моим новым малышом! <...> Люблю этот осуждающий взгляд". 29-летняя возлюбленная продюсера также сообщила, что у питомца необычная кличка – Гейша.
Напомним, в начале этого года состоялась премьера фильма "Мажор". Главные роли исполнили Павел Прилучный и Дарина Эрвин. Супруга Александра Цекало изобразила лидера азиатской наркомафии. По мнению зрителей, жена продюсера испортила и без того плохую кинокартину.
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