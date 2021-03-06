Познер объяснил участие скопинского маньяка в телепрограмме

Владимир Познер поделился профессиональным мнением на личном сайте. Журналист заявил, что 70-летний Виктор Мохов, известный как скопинский маньяк, после освобождения из тюрьмы обладает равными правами с остальными гражданами России.

Телеведущий сослался на то, что американцы, находящиеся в исправительных учреждениях, не имеют возможности писать о своих преступлениях, однако по завершении срока более не считаются преступниками.

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Именно поэтому они могут делать все что хотят, но только после официального освобождения. Однако этот пример не является главной причиной активной телевизионной деятельности сопинского маньяка. При этом сам факт приглашения нарушителя закона на телешоу Владимир Познер считает странным.

"Если его пригласили на телевизионное шоу, то он может идти. Телевидение имеет право приглашать кого хочет, если это не противоречит закону", — подытожил журналист.

Несмотря на откровенное заявление, ведущий добавил, что никогда не позвал бы маньяка на собственную телепередачу. По мнению Владимира Познера, общественность всегда интересовалась скандалами. Сейчас бороться с этим он не готов, потому что, "очевидно, мы так устроены".

Напомним, что в одном из интервью Виктор Мохов заявил, что не планирует возвращаться в дом, в котором долгое время удерживал двух девушек. Известно, что мужчине выдали постановление с адресом его нового места проживания под Рязанью.