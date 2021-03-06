Ничего святого: Цивин и Дрожжина прибрали к рукам элитное жилье известной актрисы

Стало известно о еще одной жертве Михаила Цивина и Натальи Дрожжиной – актрисе Лидии Смирновой. Элитная квартира звезды фильма "Женитьба Бальзаминова" оказалась в распоряжении знаменитых мошенников.

В эфире программы "Прямой эфир" речь снова зашла о хитроумных действиях Михаила Цивина и Натальи Дрожжиной, которые прославились на всю страну из-за истории с присвоением наследства Алексея Баталова. На шоу Андрея Малахова пришла родственница покойной звезды фильма "Женитьба Бальзаминова" Лидии Смирновой. Женщина заявила, что Наталья Дрожжина втерлась в доверие к актрисе, отправила ее в дом престарелых и завладела элитной недвижимостью звезды ради личной наживы.

Советская артистка Лидия Смирнова проживала в двухкомнатной московской квартире, которую получила от государства за заслуги на профессиональном поприще. В пожилом возрасте звезда согласилась переписать жилье на другого человека при условии, что о ее здоровье будут заботиться до самой смерти. Однако хлопоты артистки завершились провалом — за пару лет до кончины сиделки отправили ее в дом престарелых. "Она так плакала! Я же от Дрожжиной получала бесконечные открытки", — объявила двоюродная сестра актрисы.

После смерти звезды выяснилось, что ее квартирой владеет учительница с небольшим заработком и неоднозначной репутацией. Родственница Лидии Смирновой уверена — во всем виноват подлый обман Михаила Цивина и Натальи Дрожжиной, которые решили наживиться на чужом горе. Кузина покойной актрисы собирается расставить все на свои места и добиться того, чтобы сделка с недвижимостью была признана недействительной.