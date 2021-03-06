Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

Секс в прямом эфире: Малахов отвесил оплеуху матери Королевой за вранье об измене
Панин нервно курит в сторонке: Борисов вывалил гениталии перед полицейскими
"Прекрасная пара": Цымбалюк-Романовская предстала в объятиях престарелого красавца
"Муж стоял под окнами": Васильева 13 лет спала с известным режиссером ради ролей
партнеры
Суббота
6 марта
Лента новостей
14:46
"Продолжай подглядывать": Манукян провоцирует Бузову пикантными видео
14:43
"Родные вызвали скорую": Юрий Назаров вспомнил об уханьской заразе
14:04
Лепс не смог сдержаться при виде роскошной Навки
13:49
"Это точка невозврата": слова Сати Казановой шокировали поклонников
12:58
Ничего святого: Цивин и Дрожжина прибрали к рукам элитное жилье известной актрисы
12:32
"Все хотят моего внимания": Шепелев рассказал о непростом испытании
11:52
Обнаружен ВИЧ: Тяжелый недуг встал Билану поперек горла
11:27
"Сразу раздеваешься": Милявская рассказала о способностях Путина
11:00
Интеграция России и Белоруссии должна состояться после отставки Лукашенко – эксперт
10:59
Права на "Ералаш" принадлежат другому: Бывшая жена Грачевского бьет тревогу
10:50
Лев Лещенко шокировал зрителей шоу Comedy Club
08:00
"Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен": как шантаж помог Евстигнееву попасть в фильм
05:57
Хочет каждое утро: молодая жена 72-летнего Шуфутинского удивила
04:01
"Помолодела на 25 лет": 65-летнюю Долину перепутали с дочерью
02:02
Муж Водяновой слил ее постельное фото в Сеть
23:59
"Хотели уничтожить": разъяренная Маркл обвинила Миддлтон в "сливе" интимной информации
23:19
Гороскоп на неделю с 8 по 14 марта 2021 года
21:52
"Кислотный актив": эксперт оценил отношения России и Белоруссии
21:45
Житель Балашихи обустроил в своей квартире нарколабораторию
21:34
Цистерны с нефтью сошли с рельсов в Хабаровском крае
21:19
Пластический хирург вывел помолодевшую Ротару на чистую воду
21:06
При взрыве на заводе в Златоусте погиб многодетный отец-одиночка
20:54
Дебошира Солнцева упрятали в клинику для алкоголиков
20:39
Внучка 83-летней Немоляевой оказалась ее дочерью
20:09
"За то, что русский": в Екатеринбурге избили помощника депутата
19:40
Арсений Бородин нашел оправдание своему запою
19:33
Под Кемерово машина после ДТП залетела на крыши другим
19:27
Скандалы шоу-бизнеса: самые яркие за неделю
19:14
Украинцы заставили Турцию стереть Крым с карты России на памятнике
18:53
"Боря обещал приехать": тяжелобольной Моисеев заигрывает с вдовой Кобзона
18:24
Шикарные виллы на берегу океана и бизнес-класс: как отдыхает потерявшая работу Бородина
18:00
Вскрылись данные о состоянии перенесшей остановку сердца Дрожжиной
17:41
"Какая-то одна порода": Бондарчук рассказал об отношении Андреевой к свекрови
17:18
Ни стыда ни совести: Садальский влез в разборки Алибасова и Федосеевой-Шукшиной
17:13
"Челюсти отпали": вскрылись сенсационные данные о Началовой
16:40
"Гроб не открывали, чтобы никого не шокировать": известный актер о жуткой трагедии в семье
16:35
Операций было много: ставший отцом Бондарчук о мучениях ребенка
16:11
Литва отказалась выдать Тихановскую Белоруссии: Раньше замерзнет ад
16:11
Собянин объявил о разблокировке соцкарт и переводе домашнего режима в рекомендательный
16:00
Рвущаяся к камерам Муцениеце устроила потасовку на красной дорожке
15:51
Не послушал взрослых: случайно вылетевший на сцену сын Преснякова произвел фурор
15:47
Мать раскрыла правду об осквернении могилы Жанны Фриске
15:08
"Почему я это делаю?!": Стоянов устроил истерику на съемках с Олейниковым
14:35
Кети Топурия выступила с официальным заявлением после родов
14:26
В Госдуме предложили ввести новую льготу для пенсионеров
14:16
Части россиян грозит отключение интернета – подробности
14:10
"Мне хотелось познакомиться": женатый Меладзе пожаловался на скудную личную жизнь
14:05
"Какая-то женская озабоченность": Борисова о новом романе Волочковой
13:57
В Госдуме предложили платить пенсионерам по 30 тысяч рублей
13:42
В Тюмени мошенники обокрали жившую в будке женщину-инвалида
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"На душе столько всего": отчаявшийся Манукян заявил о желании воссоединиться с Бузовой
Работник кладбища сообщил о похищении останков Жанны Фриске: Выдернули тело из могилы
"Блевать хочется": народ ошалел от сыгравшего гей-свадьбу и рвущегося в США российского ведущего
Жириновский предложил ликвидировать Белоруссию: Это решит все вопросы
"Челюсти отпали": вскрылись сенсационные данные о Началовой
Вскрылись данные о состоянии перенесшей остановку сердца Дрожжиной
Шоу-бизнес
Ничего святого: Цивин и Дрожжина прибрали к рукам элитное жилье известной актрисы

Ничего святого: Цивин и Дрожжина прибрали к рукам элитное жилье известной актрисы

Наталья Дрожжина и Михаил Цивин. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Стало известно о еще одной жертве Михаила Цивина и Натальи Дрожжиной – актрисе Лидии Смирновой. Элитная квартира звезды фильма "Женитьба Бальзаминова" оказалась в распоряжении знаменитых мошенников.

Продолжение: "Продолжай подглядывать": Манукян провоцирует Бузову пикантными видео
прочитано 1852 раза

В эфире программы "Прямой эфир" речь снова зашла о хитроумных действиях Михаила Цивина и Натальи Дрожжиной, которые прославились на всю страну из-за истории с присвоением наследства Алексея Баталова. На шоу Андрея Малахова пришла родственница покойной звезды фильма "Женитьба Бальзаминова" Лидии Смирновой. Женщина заявила, что Наталья Дрожжина втерлась в доверие к актрисе, отправила ее в дом престарелых и завладела элитной недвижимостью звезды ради личной наживы.

ПО ТЕМЕ

Вскрылись данные о состоянии перенесшей остановку сердца Дрожжиной

 Последние новости шоу-бизнеса

Сюжеты Последние новости шоу-бизнеса

Советская артистка Лидия Смирнова проживала в двухкомнатной московской квартире, которую получила от государства за заслуги на профессиональном поприще. В пожилом возрасте звезда согласилась переписать жилье на другого человека при условии, что о ее здоровье будут заботиться до самой смерти. Однако хлопоты артистки завершились провалом — за пару лет до кончины сиделки отправили ее в дом престарелых. "Она так плакала! Я же от Дрожжиной получала бесконечные открытки", — объявила двоюродная сестра актрисы.

После смерти звезды выяснилось, что ее квартирой владеет учительница с небольшим заработком и неоднозначной репутацией. Родственница Лидии Смирновой уверена — во всем виноват подлый обман Михаила Цивина и Натальи Дрожжиной, которые решили наживиться на чужом горе. Кузина покойной актрисы собирается расставить все на свои места и добиться того, чтобы сделка с недвижимостью была признана недействительной.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Автор: 6 марта 2021, 12:58 Источник: Россия 1 ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Жизнь в столице: как переехать

комментарии

Ответить:

Гость641208
Пожаловаться Ответить
Давно пора эту сладкую парочку посадить и чем надольше тем лучше.
Сева
Пожаловаться Ответить
Как же они обрыдли
Гость634389
Пожаловаться Ответить
Так на кого Смирнова переписала квартиру? На учительницу? При чем здесь Цивин? А родственница где была?
Гость647587
Пожаловаться Ответить
при чём здесь Цывин и Дрожжина если в квартире проживает учительница
Шо, опять?!
Пожаловаться Ответить
Очередную «жертву» откопали?)))
Гостьттт
Пожаловаться Ответить
Ухх твари , беспредельщики
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Челюсти отпали": вскрылись сенсационные данные о Началовой

Певец Игорь Наджиев раскрыл интересный факт
Шоу-бизнес

"Все хотят моего внимания": Шепелев рассказал о непростом испытании

Личная жизнь телеведущего взбудоражила общественность

Шоу-бизнес

"Сразу раздеваешься": Милявская рассказала о способностях Путина

Лолита отметила гипнотический взгляд президента
Культура

"Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен": как шантаж помог Евстигнееву попасть в фильм

Актер находится в опале

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 8 по 14 марта 2021 года
Гороскоп на неделю с 1 по 7 марта 2021 года
Гороскоп на март 2021 года
Астролог предупредил о последствиях ретроградного Меркурия

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+