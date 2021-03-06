Права на "Ералаш" принадлежат другому: Бывшая жена Грачевского бьет тревогу

Анна, экс-супруга Бориса Грачевского, объявила о разделе долей киножурнала "Ералаш". Женщина встревожена новыми обстоятельствами.

Распределение наследства Бориса Грачевского должно завершиться в июле 2021 года. Недвижимость и финансовые накопления покойного кинорежиссера разделят между собой его дети и вдова Екатерина Белоцерковская. А вот будущее "Ералаша" более туманно. Выяснилось, что усопший сценарист владел лишь 49% от своего предприятия. Об этом объявила "Комсомольской правде" бывшая супруга кинорежиссера Анна Грачевская.

Женщина призналась, что известие о разделе долей на "Ералаш" довело ее до шока. Согласно сведениям Анны, 50% детища Грачевского принадлежат Аркадию Григоряну — генеральному директору киножурнала. "Борис Юрьевич говорил, что директор — это временный держатель доли киножурнала, номинальный бенефициант.", — добавила экс-супруга покойного сценариста.

Анна Грачевская встревожена за будущее "Ералаша" и ситуация с правами на кинокомпанию не дает ей покоя. С Екатериной Белоцерковской у нее сложились хорошие отношения, поэтому женщины не планируют враждовать друг с другом из-за наследства. В Сети поговаривают, что они даже вступили в тайный сговор, так как обе заинтересованы в том, чтобы легендарный киножурнал Бориса Грачевского продолжил свое существование и развивался как перспективный проект.