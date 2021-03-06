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Шоу-бизнес
Права на "Ералаш" принадлежат другому: Бывшая жена Грачевского бьет тревогу

Права на "Ералаш" принадлежат другому: Бывшая жена Грачевского бьет тревогу

Борис Грачевский. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Анна, экс-супруга Бориса Грачевского, объявила о разделе долей киножурнала "Ералаш". Женщина встревожена новыми обстоятельствами.
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Распределение наследства Бориса Грачевского должно завершиться в июле 2021 года. Недвижимость и финансовые накопления покойного кинорежиссера разделят между собой его дети и вдова Екатерина Белоцерковская. А вот будущее "Ералаша" более туманно. Выяснилось, что усопший сценарист владел лишь 49% от своего предприятия. Об этом объявила "Комсомольской правде" бывшая супруга кинорежиссера Анна Грачевская.

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Анна Евгеньевна Грачевская

Анна Евгеньевна Грачевская Телеведущая

Женщина призналась, что известие о разделе долей на "Ералаш" довело ее до шока. Согласно сведениям Анны, 50% детища Грачевского принадлежат Аркадию Григоряну — генеральному директору киножурнала. "Борис Юрьевич говорил, что директор — это временный держатель доли киножурнала, номинальный бенефициант.", — добавила экс-супруга покойного сценариста.

Анна Грачевская встревожена за будущее "Ералаша" и ситуация с правами на кинокомпанию не дает ей покоя. С Екатериной Белоцерковской у нее сложились хорошие отношения, поэтому женщины не планируют враждовать друг с другом из-за наследства. В Сети поговаривают, что они даже вступили в тайный сговор, так как обе заинтересованы в том, чтобы легендарный киножурнал Бориса Грачевского продолжил свое существование и развивался как перспективный проект.

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Автор: 6 марта 2021, 10:59 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Звездные дети "Ералаша": кто стал известным благодаря тележурналу Бориса Грачевского

комментарии

Ответить:

Гостo
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Валидолу вдове дайте что ли тревогу поздно бить, права ушли
Гость647433
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Ералаш - (тюрк. аралаш — смесь, мешанина, путаница): Ералаш — беспорядок, сумятица, путаница, беспорядочная смесь чего-либо.Похотливый и вввооннююччиийй жид взял за основу название детского киножурнала,какую то мерзкую поееебббееннь!Пусть у вас жидошшллююххи дохлого жида будет так же!Аминь!
Гость642275
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Видишь фамилию с окончанием "ская,""ич"..и подобные-беги не оглядываясь..Там только Деньги на уме...поиметь.
1

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