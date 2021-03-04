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"Видочек вот такой": предсмертное видео ослабленного Грачевского вызвало шок

"Видочек вот такой": предсмертное видео ослабленного Грачевского вызвало шок

Борис Грачевский. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
14 января скончался легендарный художественный руководитель киножурнала "Ералаш". Событие стало настоящим ударом для всей страны. Близкие, друзья и коллеги до сих пор не могут поверить в случившееся, а обсуждения трагедии не заканчиваются.
прочитано 905 раз

У Бориса Юрьевича остались еще совсем маленькие дети. Напомним, его младшему наследнику Филиппу сейчас год, а дочери Василисе от предпоследнего брака с Анной Грачевской восемь лет. Модель стала героиней последнего выпуска программы "Пусть говорят".

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В эфире передачи широкой публике показали трогательное видео, которое шокировало всех. На кадрах Борис Грачевский обращается именно к юной Васе за несколько часов до смерти. Ему не помешала ни кислородная маска, ни то, что все последнее время рядом с ним была супруга.

После просмотра ролика становится очевидно, насколько дорога была ему девочка. Он призвал ее позвонить ему и отметил, что папе уже лучше, поэтому он может "весело" говорить с ней. "Видочек только такой", – посмеялся позитивный Борис Юрьевич. Заботливый родитель сообщил, что очень ждет от нее звонка и назвал "моя любовь, моя звездочка, моя лапочка".

Борис Грачевский до самого конца не терял позитивный настрой и верил: все будет хорошо. Он общался с журналистами даже из больничной палаты, несмотря на все уговоры Екатерины Белоцерковской прекратить тратить себя на беседы. Его не пугало ни его состояние, ни 75 процентов поражения легких, которое выявили практически сразу. В последние дни рядом с ним была молодая жена.

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Автор: 4 марта 2021, 08:46 Источник: "Первый канал" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Звездные дети "Ералаша": кто стал известным благодаря тележурналу Бориса Грачевского

комментарии

Ответить:

Гость641003
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"...не помешала ни кислородная маска, ни то, что все последнее время рядом с ним была супруга." - Супругу же не пускали к нему!!! лишь бы написать...(((
1

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