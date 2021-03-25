"Становится все хуже": безутешной вдове Грачевского не могут помочь даже врачи

Бориса Грачевского не стало 14 января 2021 года. "Папа" "Ералаша" скончался из-за осложнений, вызванных ковидом. У продюсера остались молодая супруга Екатерина Белоцерковская и сын Филипп, которому 8 апреля исполнится год.

Вдова до сих пор не может отойти от шока, она часто публикует в личном блоге архивные фотографии с супругом и признается ему в любви. На днях девушка решила ответить на вопросы подписчиков. Многие выразили Екатерине поддержку, также поклонники поинтересовались, как она справляется с горем.

По словам вдовы Бориса Грачевского, на самом деле она совершенно не справляется. Единственный, кто ей помогает – сын Филипп, ради него она готова жить дальше. "Это самое главное в жизни. Продолжение нашей вечной любви", – пишет Екатерина Белоцерковская. Пока в планы артистки входит только работа и достойное воспитание наследника, о большем она не загадывает.

Девушка призналась, что с каждым днем ее моральное состояние ухудшается, пока время работает против нее – облегчения не приходит. Актриса пробовала общаться с психологами, однако врачи не смогли ей помочь. "Лучше, чем было, уже никогда не будет. С каждым днем мне становится все хуже", – отметила вдова Бориса Грачевского.

Также во время общения с подписчиками Екатерина Белоцерковская рассказала о семейной традиции, которая была у них с мужем. Чтобы поддерживать отношения и близость, они еженедельно устраивали воскресные обеды.