"У меня есть их ДНК": Катя Лель заговорила о связи с инопланетянами

Сейчас же певица ощущает тесную связь с запредельным разумом и часто видит своих клонов. Якобы, "из прошлых перевоплощений" звезде передалось все самое необходимое для существования на Земле.
Если верить словам Кати Лель, в последний раз она видела летающую тарелку в центре Москвы из окна своего дома. Подобные ситуации часто происходят в жизни артистки. Она даже перестала записывать и запоминать встречи с инопланетными существами.
"У меня есть их ДНК. И те зубы, которые они взяли для эксперимента, были им необходимы. Говорят, у меня есть два клона на разных планетах", – уверяет певица.
В своих рассуждения Катя Лель опирается на опыт жителей других стран. Ведь многие земляне видели летающие корабли в различных местах. По мнению исполнительницы, появление инопланетян свидетельствует об их скором "пришествии".
Напомним, в 2019 году певица устроила целую пресс-конференцию, посвященную контактам с пришельцами. Тогда Лель и рассказала, что впервые повстречала жителей других планет 9 июня 1990 года в Нальчике. Стоит отметить, что в этот судьбоносный момент рядом с артисткой были родные и соседи.
Она рассказала, что выключилась на 35 минут и не могла вспомнить произошедшего. Когда исполнительница пришла в себя, то недосчиталась нескольких зубов. Похоже, что инопланетянам понравилась белоснежная улыбка Кати.
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