"Боль навсегда останется в сердце": Вдова Грачевского поделилась редким фото со свадьбы

Вдова Бориса Грачевского предалась теплым воспоминаниям. Екатерина Белоцерковская опубликовала редкий снимок, сделанный в то время, когда она была счастливой.

Гениальный создатель "Ералаша" умер 14 января 2021 года в реанимации от коронавируса. Его молодая жена Екатерина Белоцерковская осталась одна с маленьким ребенком. Борис Грачевский очень много значил для своей 36-летней избранницы, поэтому его кончина обернулась для женщины тяжелым горем. О состоянии Екатерины Белоцерковской россияне узнают из ее инстаграм-канала. Там время от времени вдова Бориса Грачевского публикует новые материалы о своей жизни. Совсем недавно она поделилась свадебным снимком, который был сделан в августе 2017 года.

В кадре создатель "Ералаша" и его возлюбленная выглядят искренне счастливыми. Они обнимают друг на друга, не скрывая восторга. В момент съемки Екатерина Белоцерковская даже закрыла от удовольствия глаза. "В нашей с тобой жизни тогда ничего не изменилось, и от этого было особенно тепло... Ты со мной навсегда!", — написала к публикации вдова, обращаясь к покойному супругу.

Пользователей Сети архивный кадр тронул до глубины души. Многих он заставил задуматься об искренности чувств. "Держитесь, это нужно пережить, боль навсегда останется в сердце", "Так любить не каждый может, не каждому дано", "Это настоящая любовь, это было ваше счастье!", — выразились россияне, пораженные снимком вдовы Бориса Грачевского.

