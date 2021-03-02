Опубликовано видео с места нападения на Олесю Малибу

Олеся Малибу рассказала о том, что в метро на нее набросился фанат и стал душить, передает Пятый канал. Модель опубликовала видео с места инцидента. На записи видно как молодой человек, которого она обвиняет, все отрицает. В конечном итоге он сбежал.
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