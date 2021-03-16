Губернатор Подмосковья признался в чувствах к Бузовой

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв признался, что испытывает чувство уважения к певице Ольге Бузовой. Об этом он рассказал в интервью блогерше Арине Ростовской.

Воробьёв особенно отметил на трудолюбие артистки: по слова главы региона, она много работает, чтобы реализовать себя. Однако он подчеркнул, что не является поклонником её творчества, но ему известно, что она весьма популярна среди молодёжи. Политик заявил, что Ольга – "большая молодец", сообщает телеканал "360".



