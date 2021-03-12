Жена Диброва своим видом взбаламутила россиян

Девушка продемонстрировала в "Инстаграм" все недостатки лица. На снимках она позирует в бассейне.
На фото видны веснушки Полины и морщинки вокруг губ и глаз.Большинству подписчиков понравилось то, как выглядит жена Дмитрия Диброва. "Красивая натуральная девочка, такой и оставайтесь", "Откуда вы такие беретесь – красотки с веснушками?", – высказались фолловеры.
Но были и те, кто добавил ложку дегтя в бочку меда. "Все-таки старый муж и трое детей очень сильно старят. Бывают в 31 совсем девчонки", – высказалась одна из подписчиц об избраннице телеведущего.
Что касается 61-летнего шоумена, то его народ все чаще критикует за внешний вид. Публика считает, что Дмитрий Дибров перестал за собой следить.
Ранее Полина обнародовала снимки с отдыха с мужем. Россияне заметили, что ведущий сильно располнел. Поклонники всерьез забеспокоились о здоровье звезды экрана. Ведь всего год назад Дмитрий Дибров перенес инсульт.
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