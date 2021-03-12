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Жена Диброва своим видом взбаламутила россиян

Жена Диброва своим видом взбаламутила россиян

31-летняя супруга Дмитрия Диброва показала максимально честное фото без косметики и ретуши. Полина похвасталась тем, что отдохнула на Мальдивах.
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Девушка продемонстрировала в "Инстаграм" все недостатки лица. На снимках она позирует в бассейне.

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Дмитрий Александрович Дибров

Дмитрий Александрович Дибров шоумен, музыкант, телеведущий

На фото видны веснушки Полины и морщинки вокруг губ и глаз.Большинству подписчиков понравилось то, как выглядит жена Дмитрия Диброва. "Красивая натуральная девочка, такой и оставайтесь", "Откуда вы такие беретесь – красотки с веснушками?", – высказались фолловеры.

Но были и те, кто добавил ложку дегтя в бочку меда. "Все-таки старый муж и трое детей очень сильно старят. Бывают в 31 совсем девчонки", – высказалась одна из подписчиц об избраннице телеведущего.

Что касается 61-летнего шоумена, то его народ все чаще критикует за внешний вид. Публика считает, что Дмитрий Дибров перестал за собой следить.

Ранее Полина обнародовала снимки с отдыха с мужем. Россияне заметили, что ведущий сильно располнел. Поклонники всерьез забеспокоились о здоровье звезды экрана. Ведь всего год назад Дмитрий Дибров перенес инсульт.

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Дмитрий Дибров с женой. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 12 марта 2021, 06:04 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Жена Диброва покрасовалась на фоне уродцев

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