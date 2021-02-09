"Мне нужно время": на расставшегося с женой Папунаишвили обрушилась новая напасть

2021 год начался для Евгения Папунаишвили непросто. 39-летний хореограф объявил о расставании с женой, танцовщицей и стилистом из Италии Салиме Бижабер, с которой он прожил в браке пять лет. В их семье родилась дочь София.
Слухи об их расставании ходили давно, но только в начале февраля Евгений Папунаишвили официально объявил о разводе. Он отметил, что пара продолжает общаться ради счастья их общей дочери.
Теперь же в жизни хореографа произошли очередные кардинальные перемены. В своем "Инстаграм" Евгений Папунаишвили рассказал о приостановке деятельности его Школ танцев. В чем причина такого резкого решения, он не поведал. Однако пообещал держать поклонников в курсе. Артист поблагодарил всех за причастность к великому искусству танцев и развитию школ. Он также отметил, что время работы школ было для него прекрасным.
"Мне нужно некоторое время для того, чтобы подвести итоги, и, по возможности, ответить на все Ваши вопросы", – написал хореограф.
Стоит отметить, что в отличие от Евгения Папунаишвили его жена Салима раскрыла причины развода. Она рассказала, что брак развалился из-за его измен.
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