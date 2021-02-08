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Через месяц после похорон: в Сеть попало фото беременной вдовы Грачевского

Через месяц после похорон: в Сеть попало фото беременной вдовы Грачевского

Борис Грачевский. Фото: Viktor Chernov/Russian Look/www.globallookpress.com
Екатерина Белоцерковская уже месяц оплакивает покойного мужа, основателя киножурнала "Ералаш" Бориса Грачевского. Актриса пока не может смириться с потерей возлюбленного.
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Борис Грачевский умер 14 января. Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией. Художественного руководителя детского киножурнала "Ералаш" похоронили спустя три дня на Троекуровском кладбище. Вдова режиссера Екатерина Белоцерковская едва держалась на ногах, находясь на траурном мероприятии.

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Несмотря на трагедию, девушка ведет себя активно в социальной сети "Инстаграм". Она то и дело выкладывает архивные снимки, на которых запечатлена вместе с Грачевским. Публикуя фотографии, Белоцерковская дает понять, что очень скорбит по супругу.

Так, почти через месяц после похорон Екатерина обнародовала кадр, на котором она позирует в компании мужа. Снимок был сделан около года назад, когда Белоцерковская находилась на последних месяцах беременности.

Напомним, весной прошлого года третья супруга подарила Борису Грачевскому сына Филиппа. Режиссер был счастлив , что у него появился еще один наследник. Он смело строил планы на будущее, но им не суждено было сбыться. Теперь Екатерине Белоцерковской придется самостоятельно воспитывать малыша.

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Автор: 8 февраля 2021, 16:29 Источник: Instagram
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Звездные дети "Ералаша": кто стал известным благодаря тележурналу Бориса Грачевского

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