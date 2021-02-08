Счастливая дочь Валерии появилась с малышом на руках

27-летняя певица Шена часто бывает в гостях у младшего брата, который совсем недавно стал отцом замечательной малышки. Дочь Валерии души не чает в Селин.
В своем инстаграм-аккаунте она отметила, что счастлива. По ее словам, Селин – подтверждение тому, что жизнь полна чудес.
На кадрах Шена нежно держит в объятиях крошечную племянницу и цветет от радости. К слову, после рождения девочки новоиспеченная тетя признавалась, что готова к материнству.
Напомним, певица Валерия – трижды мама. У певицы от брака с продюсером Александром Шульгиным есть двое сыновей и дочь. И совсем недавно самый младший из наследников, 22-летний Арсений, сделал ее бабушкой. 1 января на свет появилась дочка Селин, которую ему подарила молодая жена Лиана.
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