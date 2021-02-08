Лазарев пошел вразнос из-за участия в шоу "Танцы со звездами"

Исполнитель является одним из фаворитов шоу "Танцы со звездами". Однако успех дается Сергею Лазареву непросто. По словам артиста, участие в танцевальном проекте изматывает его больше, чем часы тренировок в спортзале.
В новом выпуске шоу ему с Екатериной Осиповой выпал
жребий исполнить квикстеп. Сергей Лазарев признался,
что от постоянных нагрузок он сильно сбросил вес. В этом певец нашел свои
плюсы.
Артист отметил, что килограммы просто тают на глазах. Из-за постоянной потери калорий он "пошел вразнос" в плане еды, перестав себя сдерживать. "Даже начал есть макароны и торты", – поделился Сергей Лазарев.
Ранее певец поругался с членами жюри танцевального проекта. Сергей Лазарев не смог спокойно принять замечание Егора Дружинина и вступил с ним в словесную перепалку. Артиста задели слова эксперта о том, что ему и его партнерше не хватало страсти и куража, и он принялся оправдываться и объяснять свою точку зрения.
Как писали "Дни.ру", в разборки звезд вмешался Николай Цискаридзе. Педагог попросил Сергея Лазарева с уважением относиться к мнению профессионалов и поставил паре самый низкий балл из всех судей.
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