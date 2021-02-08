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Лазарев пошел вразнос из-за участия в шоу

Лазарев пошел вразнос из-за участия в шоу "Танцы со звездами"

Сергей Лазарев. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Сергей Лазарев перестал жестко контролировать себя в плане еды. Певец признался, что за время работы в проекте телеканала "Россия 1" он сильно похудел.
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Исполнитель является одним из фаворитов шоу "Танцы со звездами". Однако успех дается Сергею Лазареву непросто. По словам артиста, участие в танцевальном проекте изматывает его больше, чем часы тренировок в спортзале.

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В новом выпуске шоу ему с Екатериной Осиповой выпал жребий исполнить квикстеп. Сергей Лазарев признался, что от постоянных нагрузок он сильно сбросил вес. В этом певец нашел свои плюсы.

Артист отметил, что килограммы просто тают на глазах. Из-за постоянной потери калорий он "пошел вразнос" в плане еды, перестав себя сдерживать. "Даже начал есть макароны и торты", – поделился Сергей Лазарев.

Ранее певец поругался с членами жюри танцевального проекта. Сергей Лазарев не смог спокойно принять замечание Егора Дружинина и вступил с ним в словесную перепалку. Артиста задели слова эксперта о том, что ему и его партнерше не хватало страсти и куража, и он принялся оправдываться и объяснять свою точку зрения.

Как писали "Дни.ру", в разборки звезд вмешался Николай Цискаридзе. Педагог попросил Сергея Лазарева с уважением относиться к мнению профессионалов и поставил паре самый низкий балл из всех судей.

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Автор: 8 февраля 2021, 14:28 Источник: "ВокругТВ" ✓ Надежный источник
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