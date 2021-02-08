"А кто оператор?": любовницу Ефремова заметили с голыми ляжками на пляже Мальдив

Мария Ивакова ведущая ток-шоу "Орел и решка. Шоппинг", а также "Утра пятницы". Она работала фотомоделью, дизайнером, актрисой, видеоблогером. Получила премию World Fashion Awards и журнала Glamour в номинациях "Концептуальный проект. Новое имя" и "Прорыв года" (2015).
Сейчас Мария Ивакова счастлива в отношениях с сыном отбывающего наказание актера Михаила Ефремова Никиты. Недавно девушка провела отдых на Мальдивах. В своем "Инстаграм" она показала свежий отчет – видео с белоснежного пляжа. На кадрах телеведущая ритмично танцует под лаунж-мелодию, вскидывая руки и подпрыгивая в такт.
На кадрах Мария Ивакова предстала в одном купальнике с золотистой цепочкой вокруг талии. Она танцевала с распущенными волосами, которые очаровательно развевались по ветру. Очевидно, что ведущая умеет органично двигаться, ведь не зря она была участницей "Танцев со звездами".
"Самый подходящий контент, когда завтра ночью минус 24 градуса", – написала Мария Ивакова в своем микроблоге.
"Мне нравится сочетание места действия и указанной локации – идеально"; "Музыка так себе(сироп), а танец классный, а (еще) , тело это шедевр, лицо-магия!" – написали фанаты.
Актрису Ирину Старшенбаум заинтересовало другое. "Мария, кто оператор?" – написала она. "Пляжный енот помог", – отшутилась возлюбленная Никиты Ефремова.
Напомним, сын заслуженного артиста России Никита Ефремов и Мария Ивакова встречаются уже несколько лет.
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