"Синяки набиваем": Валерия шокировала признанием об отношениях с Пригожиным

Певица Валерия разоткровенничалась о личной жизни. Она рассказала о радостях и горестях в браке и продюсером.

По словам исполнительницы, отношения с Иосифом Пригожиным похожи на американские горки. Они несутся с бешеной скоростью. И не всегда такой аттракцион ей по душе.

"Может, по дороге и укачивает, и синяки набиваем, но в общем и целом захватывающе и прекрасно", – поделилась певица Валерия. Она отметила, что в их паре много радости.

Так, звездная чета любит путешествовать вдвоем. Знаменитость вспомнила, как в их первую совместную поездку муж решил показать ей весь мир. Свой тут продюсер и артистка начали с Дубая, потом полетели в Японию, а закончили на Гавайских островах.

Были у пары и трудные периоды. Например, когда умер отец певицы Валерии. Тогда Иосиф Пригожин сам только выходил из плачевного состояния, в котором пребывал после свиного гриппа. Продюсер еще не восстановился, но взял на себя всю тяжесть организации похорон.

Певица Валерия благодарна супругу за то, что он всегда рядом. Пережили вместе они и потерю совместного ребенка. Как писали "Дни.ру", это произошло, когда звезда была на маленьком сроке беременности.

