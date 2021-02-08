"Синяки набиваем": Валерия шокировала признанием об отношениях с Пригожиным

По словам исполнительницы, отношения с Иосифом Пригожиным похожи на американские горки. Они несутся с бешеной скоростью. И не всегда такой аттракцион ей по душе.
"Может, по дороге и укачивает, и синяки набиваем, но в общем и целом захватывающе и прекрасно", – поделилась певица Валерия. Она отметила, что в их паре много радости.
Так, звездная чета любит путешествовать вдвоем. Знаменитость вспомнила, как в их первую совместную поездку муж решил показать ей весь мир. Свой тут продюсер и артистка начали с Дубая, потом полетели в Японию, а закончили на Гавайских островах.
Были у пары и трудные периоды. Например, когда умер отец певицы Валерии. Тогда Иосиф Пригожин сам только выходил из плачевного состояния, в котором пребывал после свиного гриппа. Продюсер еще не восстановился, но взял на себя всю тяжесть организации похорон.
Певица Валерия благодарна супругу за то, что он всегда рядом. Пережили вместе они и потерю совместного ребенка. Как писали "Дни.ру", это произошло, когда звезда была на маленьком сроке беременности.
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