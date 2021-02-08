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Шоу-бизнес

"Осложнения на мозг": Кравец в ужасе от потери памяти у Борисовой

Алена Кравец. Фото: пресс-служба
Актриса и певица Алена Кравец прочла на "Дни.ру" интервью телеведущей Даны Борисовой, которая божится, что-де никому и никогда не посылала фото и видео интимного содержания. Светская львица была возмущена этой ложью.
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Вообще о том что Дана Борисова рассылает себя всем в голом виде, сообщила прессе Анна Калашникова. "У меня это вызвало ну просто истерический смех, восторг. Если бы она сказала, что Дана позвала ее подбухнуть, это было бы похоже на правду. Я всегда интересовалась исключительно мужчинами, а если что-то и присылала, то не этому чучелу гороховому", – заявила Борисова.

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 Дана Александровна Борисова

Дана Александровна Борисова Телеведущая

Алена Кравец уверяет, что Дана Борисова врет. "Она и мне посылала свои сиськи, и прощу прощения, другие интимные части тела, – заявила Кравец. – Более того, отправляла это бесстыдство моему мужу Руслану. Трясла там в кадре силиконом и пыталась его соблазнить!"

"Дана все врет! – продолжает Кравец. – Не исключаю, что тяжелая зависимость, от которой она долго лечилась, могла дать осложнения на мозг, в результате наступила частичная амнезия. Это как в "Джентльменах удачи" – "тут помню, а тут не помню".

Кравец считает, что Борисова давно превратилась в пародию на саму себя – всерьез к ее словам и образу мало кто относится. "Это такой забавный персонаж, про которого я бы сказала: "Мели, Емеля, твоя неделя", – подчеркнула Алена.

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Публикация от Алёна Кравец�� (@kravetsalena)

Впрочем, и в отношении Анны Калашниковой она настроена весьма скептически. "Я искренне не знаю, кто она, чем занимается по жизни, чем зарабатывает на кусок хлеба, – вздыхает Алена. – Хотя слухи о ней всякие ходят. Вот с помощью всяких откровений и глупостей она не дает о себе забыть".

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Автор: 8 февраля 2021, 09:10
ФОТОРЕПОРТАЖ

Дана Борисова оголилась на кинопремьере

комментарии

Ответить:

Сергей.
Ответить
Какие могут быть осложнения того,чего нет и в помине?
Гость
Ответить
Вечные содержанки по жизни- Кравец, Борисова, Боня, Водонаева, продажные женщины
Гость
Ответить
У всех троих ( Алены Кравец, Даны Борисовой и Анны Калашниковой) никаких осложнений на мозг никогда не будет ввиду полного отсутствия мозгов! ))
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