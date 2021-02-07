"Развился сепсис": вдова рассказала о последних минутах жизни Грачевского

В январе Борис Грачевский скончался из-за бушующей пандемии коронавируса. Художественный руководитель детского киножурнала "Ералаш" несколько дней подряд боролся с тяжелой инфекцией. Однако болезнь все же одолела его. Теперь любящая вдова Екатерина Белоцерковская живет воспоминаниями.

Супруга Бориса Грачевского впервые рассказала о последних днях жизни знаменитого режиссера. Екатерина раскрыла все подробности болезни худрука. По словам девушки, Борис Юрьевич ощутил симптомы заморской болезни еще во второй половине декабря, но не обратил на это внимание.

Все началось с легкого озноба. В один из дней он вернулся с работы и почувствовал недомогание. Белоцерковская сразу же сделала экспресс-тест на Covid-19, который и подтвердил пророчащий диагноз. Стоит отметить, что болезнь подкосила и саму Екатерину.

Первую неделю Борис Грачевский переносил коронавирусную инфекцию в легкой форме. Чуть позже у него поднялась температура. Любящая жена начала уговаривать режиссера на компьютерную томографию, однако столкнулась с полным отрицанием. Более того, врач, наблюдавший за состоянием мужчины, сказал, что в КТ нет необходимости.

Екатерина Белоцерковская призналась, что у мужа не было ни одышки, ни кашля. Тем не менее, возлюбленной все же удалось затащить супруга в поликлинику. Тогда и вскрылись ужасающие показатели: к этому моменту у Грачевского было поражено 75% легких.

"Он, когда узнал, почернел. За день до смерти мне сказали, что он на гемодиализе – отказали почки. На следующий день врач написала: "Катенька, все плохо. У него развился сепсис", – рассказала вдова.

Девушка до сих пор не может принять случившееся. Сейчас она пытается найти в себе силы, чтобы вернуться к привычному образу жизни. Напомним, на руках Белоцерковской остался малыш, появившийся на свет в прошлом году.