"Я всегда рядом": Навку захлестнули чувства к мужу Заворотнюк

Фигуристка трогательно поздравила Петра Чернышева с днем рождения. Татьяна Навка выразила чувства к мужу Анастасии Заворотнюк с помощью текста.

6 февраля 2021 года Петру Чернышеву исполнилось 50 лет. Татьяна Навка сочла необходимым оставить мужу Анастасии Заворотнюк публичное послание в связи с его юбилеем. Спортсменка опубликовала в инстаграм-канале снимки своего партнера по ледовым выступлениям и написала для него пронзительное поздравление.

"Я всегда рядом, всегда подставлю своё дружеское плечо!", – обратилась Татьяна Навка к Петру Чернышеву. Она заявила, что поражается внутренним качествам мужа Анастасии Заворотнюк, которые отражаются не только на работе, но и на других жизненных аспектах. Женщина пожелала юбиляру богатырского здоровья, энергии и сил, чтобы он справился со всеми сложными ситуациями, которые имеются. Размышляя о здоровье Анастасии Заворотнюк, Татьяна Навка выразила надежду на то, что Петр Чернышев пройдет вместе с супругой нелегкий путь, в результате чего семейная пара победит все возникшие преграды.

К эмоциональному посланию Татьяны Навки присоединились друзья и поклонники Петра Чернышева, а также все неравнодушные люди. Некоторые комментаторы отметили, что текст фигуристки тронул их до слез своей глубиной и эмоциональностью. Пользователи Сети посчитали это поздравление для мужа Анастасии Заворотнюк весьма достойным, добрым и подходящим к торжеству.

