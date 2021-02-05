Потерявшая беременность Валерия заговорила о ребенке: Родится мальчик

Несколько лет назад в прессе появились слухи о том, что артистка ждет малыша. Звезда никак не комментировала эту информацию, а позднее стало известно, что ребенка она потеряла. По словам певицы, для них с мужем это была большая трагедия.
Несмотря на то, что срок был маленький, Валерия ужасно переживала, что не смогла выносить наследника. Иосиф Пригожин в тот момент поддерживал супругу и заботился о ее здоровье. Беременность была для пары долгожданной, и звезда уже успела нафантазировать совместную жизнь с малышом и даже придумала ему имя. "Была уверена, что родится мальчик. Даже уже выбрали имя – Егор", – говорит исполнительница.
Певица рассказала, почему не родила от Иосифа Пригожина раньше. По словам артистки, сначала им было просто не до того, а потом они решили, что все должно идти своим чередом. Несмотря на возможности современной медицины, Валерия не собирается прибегать к их помощи для рождения ребенка. Звезда подчеркнула, что "гоголь-моголь" делать точно не будет.
Напомним, недавно в семье артистки все же случилось прибавление. Младший сын Валерии Арсений Шульгин и его жена Лиана в начале 2021 года стали родителями, подарив певице первую внучку. Девочку назвали Селин.
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