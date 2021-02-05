Потерявшая беременность Валерия заговорила о ребенке: Родится мальчик

Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин вместе уже больше 16 лет, пару можно назвать одной из самых крепких в российском шоу-бизнесе. На двоих у супругов шестеро детей от предыдущих браков, а вот с общими наследниками не получилось.

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