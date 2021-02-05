Беременную третьим ребенком Натали Портман заметили в Австралии

Натали Портман (настоящее имя Нета Ли Хершлаг – прим. ред.) – голливудская актриса израильского происхождения. Она получила всемирную известность после ролей в фильмах "Леон", "Близость", "V – значит вендетта" и многих других.
Несколько месяцев назад папарацци засняли Натали Портман гуляющей по пляжу Сиднея с внушительных размеров животом. Она отдыхала в компании супруга Бенжамена Мильпье.
Теперь же информация нашла подтверждение. На этот раз Натали Портман была замечена в Австралии, где она принимает участие в съемках новой части "Тора". Ее беременность уже очевидна, так что слухи подтвердились сами собой.
Стоит отметить, что Натали Портман не любит афишировать личную жизнь, поэтому о предполагаемой беременности пока ничего не говорила. Она живет в браке со своим супругом уже более десяти лет. У семьи двое общих детей. Сын Алеф родился в 2011 году, а в 2017-м на свет появилась дочь Амалия.
Ранее "Дни.ру" сообщали, что Натали Портман пожаловалась на проблемы с сексуальностью в юном возрасте. Причиной тому стала ее звездная роль в фильме "Леон".
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