"Еле доплыли": Миронова с маленьким сыном попали в шторм на отдыхе

Актриса сообщила в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта, что угодила в сильнейший шторм. Она опубликовала кадры, на которых можно увидеть, как волнуется море.
"Мы вообще еле доплыли на самом деле. Лодку швыряло, конечно", – поделилась Мария Миронова. Ранее звезда опубликовала в микроблоге фото с полуторагодовалым сынишкой в аэропорту.
Напомним, что Федю Мария Миронова родила от четвертого мужа Андрея. Она не показывает снимок любимого человека в социальных сетях. При этом известно, что супруг знаменитости работает директором по развитию российско-японской компании, занимающейся медицинскими технологиями. Свадьбу пара сыграла в 2017 году в Греции.
Часть поклонников Марии Мироновой считают, что на самом деле мужем актрисы является молодой актер Андрей Сорока. Он младше 47-летней актрисы на 19 лет. Пару несколько раз видели вместе. Однажды журналисты подловили их в аэропорту. По словам артистки, к сплетням она относится с юмором.
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