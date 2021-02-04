"Ходить не могу": Ургант в плохом состоянии

В кино Нина Ургант попала в 1954 году, когда ее пригласили на съемки фильма "Укротительница тигров". Потом в ее жизни был в основном театр. В 1974-м Нина Ургант стала народной артисткой СССР.
Проблемы со здоровьем у актрисы начались в 2011-м. Она быстро уставала, начала забывать имена родственников, в голове звучал какой-то шум. Врачи диагностировали болезнь Паркинсона. Курс лечения не помогал надолго.
По словам сына Нины Ургант, актера Андрея Урганта, у его мамы наблюдается нарушение слуха и координации в пространстве. Андрей Ургант и его сын, телеведущий Иван Ургант периодически приезжают в гости к любимой бабушке Нине. Но как сообщает ФАН, в последнее время Нине Ургант стало еще хуже.
"Очень плохо себя чувствую, ходить не могу, у меня сейчас доктор", – рассказала актриса.
Напомним, лауреат Государственной премии СССР Нина Ургант 4 сентября 2020 года отметила свой 91-й день рождения.
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