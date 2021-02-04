"Ходить не могу": Ургант в плохом состоянии

Советская и российская актриса театра и кино Нина Ургант страдает от продолжительной болезни. Она все время сидит дома в своей петербургской квартире и не выходит на улицу. Сейчас она почти обездвижена, с ней рядом находится сиделка.





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