"Она стервятник": подруга вдовы Грачевского о потрясении на шоу "Пусть говорят"

После съемок шоу "Пусть говорят" Мариана Саид Шах заявила, что вдова Бориса Грачевского прижала ее к стенке и махали кулаками. Якобы Екатерина Белоцерковская так отреагировала на слова журналистки о 37-летнем внебрачном сыне режиссера. Третья супруга основателя киножурнала "Ералаш" быстро отреагировала на обвинения. Екатерина назвала конфликт пустым и лживым.
Актриса Оксана Сташенко, которая дружит с Белоцерковской, тоже присутствовала на съемках выпуска, посвященного Борису Юрьевичу. Она также уверяет, что Марина Саид Шах говорит неправду. На самом деле никакой потасовки не было. По словам артистки, журналистка сама подошла к вдове Грачевского.
Тогда Белоцерковская воспользовалась моментом и поинтересовалась, зачем Мариана заговорила о внебрачном сыне режиссера. По словам Сташенко, журналистка отреагировала эмоционально на этот вопрос и начала кричать.
"Ей [Саид Шах] просто необходимо живое мясо, она стервятник. Мы все потрясены", – сказала актриса.
Оксана также добавила, что вдова Бориса Грачевского хотела окружить себя единомышленниками на съемках шоу "Пусть говорят". Мол, Екатерина Белоцерковская договаривалась с авторами передачи о "светлом и чистом" выпуске, в котором не будет места скандалам. В итоге получилось иначе.
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