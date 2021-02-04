"Она стервятник": подруга вдовы Грачевского о потрясении на шоу "Пусть говорят"

Недавно СМИ сообщили, что вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская накинулась на журналистку Мариану Саид Шах за кулисами шоу "Пусть говорят". Актриса Оксана Сташенко, которая находилась рядом в тот момент, рассказала правду о конфликте.

После съемок шоу "Пусть говорят" Мариана Саид Шах заявила, что вдова Бориса Грачевского прижала ее к стенке и махали кулаками. Якобы Екатерина Белоцерковская так отреагировала на слова журналистки о 37-летнем внебрачном сыне режиссера. Третья супруга основателя киножурнала "Ералаш" быстро отреагировала на обвинения. Екатерина назвала конфликт пустым и лживым.

Актриса Оксана Сташенко, которая дружит с Белоцерковской, тоже присутствовала на съемках выпуска, посвященного Борису Юрьевичу. Она также уверяет, что Марина Саид Шах говорит неправду. На самом деле никакой потасовки не было. По словам артистки, журналистка сама подошла к вдове Грачевского.

Тогда Белоцерковская воспользовалась моментом и поинтересовалась, зачем Мариана заговорила о внебрачном сыне режиссера. По словам Сташенко, журналистка отреагировала эмоционально на этот вопрос и начала кричать.

"Ей [Саид Шах] просто необходимо живое мясо, она стервятник. Мы все потрясены", – сказала актриса.

Оксана также добавила, что вдова Бориса Грачевского хотела окружить себя единомышленниками на съемках шоу "Пусть говорят". Мол, Екатерина Белоцерковская договаривалась с авторами передачи о "светлом и чистом" выпуске, в котором не будет места скандалам. В итоге получилось иначе.